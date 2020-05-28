У Київській міській лікарні швидкої допомоги коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Зазначимо, що лікарі самостійно робили тести ПЛР, бо не змогли домогтися, аби це надала їм лікарня.

Цей медзаклад не відноситься до опорних лікарень у боротьбі з Covid-19, однак там у відділенні лежать інфіковані пацієнти.

– Взагалі у нас не повинні лежати хворі з коронавірусом. Але буває так, що людина попала з чимось іншим, а коронавірус виявився потім або він вже в лікарні підхопив пневмонію. Швидше за все, ми маємо справу з внутрішньолікарняною інфекцією. Інфекціоністи приходять до хворих, але ПЛР-тести не призначають, тільки експрес, а вони негативні. Співробітники не раз просили зробити ПЛР, але нам відповідали, що для цього немає показань. Простіше поїхати кудись і зробити це за гроші, – розповів один з інфікованих лікарів.

Він додав, що під час роботи медики самостійно забезпечують себе засобами захисту.

– Сьогодні в травматологічному відділенні протестували тих, хто зміг доїхати на роботу, – близько 30 осіб. Ми розуміємо, що більшість співробітників контактні особи, тому всі хвилюються. Але ж поки результати аналізів прийдуть, люди спілкуються між собою. Сьогодні ти здоровий, а завтра “отримав” вірус від колеги, – зазначив медик.

Головний лікар заперечив цю інформацію про 21 інфіковану особу у стінах лікарні.

– Немає 20 хворих медпрацівників. Є ті, хто перебуває на самоізоляції. Це точно менше 10 людей. Один кардіолог лежить в Олександрівській лікарні. ПЛР-тести роблять тим, кому це потрібно, проблем з тестуванням немає, – сказав головлікар Олександр Ткаченко.

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Пізніше на сайті лікарні опублікували заяву, де вказали про госпіталізацію чотирьох працівників Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Ще 16 співробітників лікарні, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, перебувають на самоізоляції. У деяких осіб коронавірус підтверджений, але клінічні симптоми ще не проявилися.

Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зараз закрито, в ньому провели санітарну дезінфекцію.

Нагадаємо, 20 травня у Києві виявили три осередки спалаху коронавірусу.

Гуртожиток на вул. Серповій (3 інфікованих, 7 контактних осіб із 340 мешканців)

Гуртожиток на вул. Кіквідзе (2 інфікованих (госпіталізовані), 10 контактних осіб із 55 мешканців)

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на вул. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з кількості персоналу та 62 дитини).

Загалом за час пандемії 4 345 медиків інфікувалися хворобою, 32 з яких померли від ускладнень, викликаних Covid-19.