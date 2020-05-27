Перечень документов для альтернативной службы в Украине сокращен

Из списка документов на поступление на альтернативную службу в Украине исключена справка о составе семьи.

Сейчас гражданам, чтобы поступить на альтернативную службу, нужно подать следующие документы:

документы, подтверждающие подлинность их религиозных убеждений;

копию документа об образовании;

справку с места работы или учебы.

Альтернативная служба — это служба для граждан, которые не могут выполнять воинский долг по религиозным убеждениям.

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— Продолжаем отменять необходимость представления ненужных справок, которые не несут никакого смысла и не влияют на принятие решений, — говорится в сообщении Минцифры.

Напомним, Факты ICTV писали, когда подавать документы на зачисление детей в садики и школы Киева.