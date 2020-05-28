Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив роз’яснення щодо організації призову у травні-липні 2020 року.

Згідно з пунктом 5 розпорядження Кабміну від 26.02.2020 № 179-р, призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

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Окрім того, міністр оборони направив листа до голів призовних комісій, у якому рекомендував розглядати надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років.

У Міноборони нагадали, що впродовж травня-липня 2020 року визначено проведення чергового призову на строкову військову службу.

Раніше Факти ICTV писали, що призовників тестуватимуть на коронавірус. Також проводитимуть 14-денну обсервацію та надаватимуть особисті засоби захисту.