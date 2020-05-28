ВНО в 2020 году будет проходить с 25 июня по 17 июля. Из-за введения карантина его перенесли на лето.

Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.

Также МОН отменило государственную итоговую аттестацию для учащихся 4 и 9 классов.

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Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, если после карантина ученики в мае смогут вернуться за парты, то в этом же месяце состоится пробное ВНО, а основная сессия ВНО 2020 начнется ориентировочно после 20 чисел июня.