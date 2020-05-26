Зеленский подписал программу сотрудничества с НАТО на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.

Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа — это системный документ, который, планово интегрирует Украину к полноправному членству в Организации Североатлантического договора.

Читайте: Украина могла бы вступить в НАТО с оккупированным Донбассом – Волкер

Особое внимание программы уделено сектору безопасности и обороны Украины.

К слову, в феврале Волкер заявил, что не видит возможности провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.