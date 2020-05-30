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Факты / Украина / Политика

Рада соберется на заседание 2 июня, планируют рассмотреть программу Кабмина — Кравчук

Верховная Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня, поскольку новых случаев заболевания коронавирусом среди депутатов не обнаружили.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.

Она отметила, что неделю начнут с рассмотрения программы правительства, потому что абсолютное большинство комитетов парламента не поддержало тот текст, который Кабмин подал еще в апреле.

Она предположила, что, вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправят на доработку.

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Также нардепы планируют рассмотреть законопроект о ворах в законе, пакет законопроектов об облачных услугах, электронных коммуникациях и о защите телекоммуникационных сетей.

Кроме того, во втором чтении рассмотрят изменения в избирательное законодательство. В частности,  по введению партийных списков на местных выборах в городских ОТО, где не менее 15 тыс. избирателей (сейчас — 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в четыре раза.

Напомним, правительство уже подавало на рассмотрение программу деятельности, однако 12 комитетов Рады завернули ее Кабмину на доработку.

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