12 комитетов Рады завернули программу Кабмина

Комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил первый заместитель председателя профильного комитета нардеп фракции Голос Ярослав Железняк в Facebook.
— Комитет евроинтеграции … отправил программу правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой “реферат”. Счет 12:0.
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2 апреля Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров утвердил программу деятельности и назвал некоторые приоритеты.
Ранее мы писали, что в Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.