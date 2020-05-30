Верховна Рада повернеться до пленарної роботи у вівторок, 2 червня, оскільки нових випадків захворювання на коронавірус серед депутатів не виявили.

Про це повідомила народний депутат від Слуги народу Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що тиждень розпочнуть з розгляду програми уряду, через те, що абсолютна більшість комітетів парламенту не підтримали той текст, який Кабмін подав ще у квітні.

Вона припустила, що, вірогідно, голосування в залі буде аналогічним і програму відправлять на доопрацювання.

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Також нардепи планують розглянути законопроект про злодіїв у законі, пакет законопроектів про хмарні послуги, електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж.

Крім того, у другому читанні розглянуть зміни до виборчого законодавства. Зокрема, щодо запровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тис. виборців (зараз – 90 тис.), зменшення застави за участь у виборах у чотири рази.

Нагадаємо, уряд вже подавав на розгляд програму діяльності, однак 12 комітетів Ради завернули її Кабміну на доопрацювання.