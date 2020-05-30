По состоянию на утро 30 мая в Киеве зафиксировали 2 904 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки 55 новых случаев, 7 из них – медики.

От болезни умер один человек. Среди заболевших 34 женщины возрастом от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 года, одна 15-летняя девочка и один мальчик, которому три года.

В больницу госпитализировали 13 человек, другие заболевшие находятся дома на самоизоляции под контролем врачей.

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За сутки в Киеве побороли болезнь 40 человек, всего тех, кто выздоровел — 637.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киеве из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина. От осложнений, вызванных коронавирусом, один человек умер. Три человека находятся в больнице под контролем врачей.

К слову, по состоянию на 9.00 30 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 23 204 человек, за сутки — 393 новых случаев.

Источник: Виталий Кличко