Станом на ранок 30 травня в Києві зафіксували 2 904 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу 55 нових випадків, 7 з них – медики.

Від хвороби померла одна людина. Серед захворілих 34 жінки віком від 21 до 77 років, 19 чоловіків від 21 до 81 року, одна 15-річна дівчинка і один хлопчик, якому три роки.

До лікарні госпіталізували 13 осіб, інші хворі перебувають вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

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За добу в Києві побороли хворобу 40 осіб, всього тих, хто одужав – 637.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в Києві через спалах коронавірусу на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, одна людина померла. Три людини знаходяться в лікарні під контролем лікарів.

До речі, станом на 9.00 30 травня коронавірус в Україні зафіксували у 23 204 людей, за добу – 393 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко