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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин инициирует амнистию капитала, замену налога на прибыль и e-Residency

Кабинет министров предлагает ввести специальные режимы налогообложения для определенных территорий.

Правительство также планирует инициировать амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведен капитал, а также создать инструмент виртуального резидентства e-Residency.

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Также среди инициатив:

  • создание Службы финансовых расследований;
  • автоматическое продление срока действия лицензий и разрешений;
  • отмена некоторых видов налоговой отчетности, если эти данные могут быть взяты из реестров;
  • оптимизация налогового администрирования и статистической отчетности.

Кабмин предлагает создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Также предложили временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса и усовершенствовать законодательство об этом.

Программа стимулирования экономики

К слову, Кабмин утвердил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки:

  • помощь продвижения экспорта;
  • доступные кредиты, грантовые программы;
  • расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Важной частью программы является поддержка отечественного производителя, создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

В Национальном банке Украины уверены, что из-за коронавируса и карантина украинская экономика упадет не более чем на 5%.

Источник: Кабмин

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