Кабмин инициирует амнистию капитала, замену налога на прибыль и e-Residency

Кабинет министров предлагает ввести специальные режимы налогообложения для определенных территорий.
Правительство также планирует инициировать амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведен капитал, а также создать инструмент виртуального резидентства e-Residency.
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Также среди инициатив:
- создание Службы финансовых расследований;
- автоматическое продление срока действия лицензий и разрешений;
- отмена некоторых видов налоговой отчетности, если эти данные могут быть взяты из реестров;
- оптимизация налогового администрирования и статистической отчетности.
Кабмин предлагает создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Также предложили временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса и усовершенствовать законодательство об этом.
Программа стимулирования экономики
К слову, Кабмин утвердил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19.
Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки:
- помощь продвижения экспорта;
- доступные кредиты, грантовые программы;
- расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
Важной частью программы является поддержка отечественного производителя, создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.
В Национальном банке Украины уверены, что из-за коронавируса и карантина украинская экономика упадет не более чем на 5%.