Кабмін ініціює амністію капіталу, заміну податку на прибуток і e-Residency

Кабінет міністрів пропонує ввести спеціальні режими оподаткування для певних територій.

Уряд також планує ініціювати амністію капіталу, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, а також створити інструмент віртуального резидентства e-Residency.

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Також серед ініціатив:

створення Служби фінансових розслідувань;

автоматичне продовження терміну дії ліцензій та дозволів;

скасування деяких видів податкової звітності, якщо ці дані можуть бути взяті з реєстрів;

оптимізація податкового адміністрування і статистичної звітності.

Кабмін також пропонує створити агентство з розвитку малого та середнього бізнесу. Також запропонували тимчасову заборону на планові податкові перевірки бізнесу і вдосконалити законодавство про це.

Програма стимулювання економіки

29 травня Кабмін затвердив програму подолання наслідків епідемії Covid-19.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки:

допомога просування експорту;

доступні кредити, грантові програми;

розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

Важливою частиною програми є підтримка вітчизняного виробника, створення робочих місць та сплата податків в Україні.

До слова, у Національному банку України впевнені, що через коронавірус та карантин українська економіка впаде не більше ніж на 5%.