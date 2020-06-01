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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін ініціює амністію капіталу, заміну податку на прибуток і e-Residency

Кабінет міністрів пропонує ввести спеціальні режими оподаткування для певних територій.

Уряд також планує ініціювати амністію капіталу, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, а також створити інструмент віртуального резидентства e-Residency.

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Також серед ініціатив:

  • створення Служби фінансових розслідувань;
  • автоматичне продовження терміну дії ліцензій та дозволів;
  • скасування деяких видів податкової звітності, якщо ці дані можуть бути взяті з реєстрів;
  • оптимізація податкового адміністрування і статистичної звітності.

Кабмін також пропонує створити агентство з розвитку малого та середнього бізнесу. Також запропонували тимчасову заборону на планові податкові перевірки бізнесу і вдосконалити законодавство про це.

Програма стимулювання економіки

29 травня Кабмін затвердив програму  подолання наслідків епідемії Covid-19.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки:

  • допомога просування експорту;
  • доступні кредити, грантові програми;
  • розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

Важливою частиною програми є підтримка вітчизняного виробника, створення робочих місць та сплата податків в Україні.

До слова, у Національному банку України впевнені, що через коронавірус та карантин українська економіка впаде не більше ніж на 5%.

Джерело: Урядовий портал

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