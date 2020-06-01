Кабмін ініціює амністію капіталу, заміну податку на прибуток і e-Residency

Кабінет міністрів пропонує ввести спеціальні режими оподаткування для певних територій.
Уряд також планує ініціювати амністію капіталу, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, а також створити інструмент віртуального резидентства e-Residency.
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Також серед ініціатив:
- створення Служби фінансових розслідувань;
- автоматичне продовження терміну дії ліцензій та дозволів;
- скасування деяких видів податкової звітності, якщо ці дані можуть бути взяті з реєстрів;
- оптимізація податкового адміністрування і статистичної звітності.
Кабмін також пропонує створити агентство з розвитку малого та середнього бізнесу. Також запропонували тимчасову заборону на планові податкові перевірки бізнесу і вдосконалити законодавство про це.
Програма стимулювання економіки
29 травня Кабмін затвердив програму подолання наслідків епідемії Covid-19.
Програма передбачає широкий спектр методів підтримки:
- допомога просування експорту;
- доступні кредити, грантові програми;
- розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.
Важливою частиною програми є підтримка вітчизняного виробника, створення робочих місць та сплата податків в Україні.
До слова, у Національному банку України впевнені, що через коронавірус та карантин українська економіка впаде не більше ніж на 5%.