Ситуация в Донбассе обостряется. Если 1 июня в районе проведения операции объединенных сил было три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ, то на вечер 2 июня зафиксировано уже семь обстрелов.

Боевики обстреливают позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и снайперского оружия.

В частности, возле Марьинки вражеский снайпер подстрелил украинского военного. Бойцу оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь.

Силы ООС ответили на провокации оккупантов из имеющегося вооружения. Их потери уточняются.

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В штабе отмечают, что на участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется тишина, в целом ситуация контролируемая.

В понедельник, 1 июня, на Донбассе было спокойнее — три обстрелы и никаких потерь со стороны ВСУ. В то же время украинские военнослужащие ранили двух оккупантов. Боевики стреляли из гранатометов и использовали беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уверен, что на данный момент нет угрозы полномасштабной войны, а нардеп от Голоса Сергей Рахманин — что Украина уже в состоянии Третьей мировой войны.

Источник: ООС