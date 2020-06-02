Провокація на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції з житлових кварталів

Бойовики на Донбасі влаштували провокацію і обстріляли позиції Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Зокрема, противник вів вогонь з північної частини села Новоласпа. Звідси випустили 13 мін 82-го калібру.

Поруч з будинками мирних мешканців села Староласпа бойовики розмістили 152 мм артилерійські системи, з яких тричі обстріляли українські позиції біля Старогнатівки.

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Також бойовики розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 Петрівське та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

У штабі ООС запевнили, що українські війська ніколи не вели, не ведуть і не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі.

Тут переконані, що бойовики влаштували провокацію напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи, щоб дискредитувати ЗСУ.

Ввечері в штабі повідомили, що ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Мар’їнки ворожий снайпер підстрелив українського військового. Йому надали першу допомогу та евакуювали до госпіталю.