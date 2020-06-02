За последние сутки оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреляли из гранатометов, также использовали беспилотный летальный аппарат.

Возле оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Гнутово позиции украинских военных дважды обстреляли, используя гранатометы разных систем.

Рядом с оперативно-тактической группировкой Север вооруженные формирования РФ стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В понедельник, 1 июня, были ранены два оккупанта, после чего противник прекратил обстрелы.

Из-за действий оккупантов пострадал украинский военный. После осмотра специалистов его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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Недалеко от Майорска противники стреляли из ручных противотанковых гранатометов и другого оружия.

За последние сутки потерь среди украинских защитников нет.

Широкомасштабной войны не будет

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников заявил, что уверен в том, что угрозы широкомасштабной войны с Россией нет, однако нужно рассмотреть Будапештский меморандум, чтобы восстановить доверие.

По его словам, уже 350 тыс. украинских военных были на востоке.

Операция ООС началась два года назад 30 апреля в 14.00. С 5 августа 2019 года новым командующим Операции объединенных сил является генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

1 июня боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих и три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС