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Факты / Украина / Общество

На Донбассе один украинский военный получил ранения

За последние сутки оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреляли из гранатометов, также использовали беспилотный летальный аппарат.

Возле оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Гнутово позиции украинских военных дважды обстреляли, используя гранатометы разных систем.

Рядом с оперативно-тактической группировкой Север вооруженные формирования РФ стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В понедельник, 1 июня, были ранены два оккупанта, после чего противник прекратил обстрелы.

Из-за действий оккупантов пострадал украинский военный. После осмотра специалистов его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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Недалеко от Майорска противники стреляли из ручных противотанковых гранатометов и другого оружия.

За последние сутки потерь среди украинских защитников нет.

Широкомасштабной войны не будет

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников заявил, что уверен в том, что угрозы широкомасштабной войны с Россией нет, однако нужно рассмотреть Будапештский меморандум, чтобы восстановить доверие.

По его словам, уже 350 тыс. украинских военных  были на востоке.

Операция ООС началась два года назад 30 апреля в 14.00. С 5 августа 2019 года новым командующим Операции объединенных сил является генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

1 июня боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих и три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

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