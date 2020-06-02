Ситуація на Донбасі загострюється. Якщо 1 червня в районі проведення Операції об’єднаних сил було три порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ, то на вечір 2 червня зафіксовано вже сім обстрілів.

Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, кулеметів та снайперської зброю.

Зокрема, поблизу Мар’їнки ворожий снайпер підстрелив українського військового. Бійцю надали першу допомогу та евакуювали до госпіталю.

Сили ООС відповіли на провокації окупантів з наявного озброєння. Їхні втрати уточнюються.

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У штабі наголошують, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається тиша, загалом ситуація контрольована.

У понеділок, 1 червня, на Донбасі було спокійніше – три обстріли та жодних втрат з боку ЗСУ. Водночас українські військовослужбовці поранили двох окупантів. Бойовики стріляли з гранатометів та використали безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков впевнений, що на даний момент немає загрози повномасштабної війни, а нардеп від Голосу Сергій Рахманін – що Україна вже у стані Третьої світової війни.

Джерело: ООС