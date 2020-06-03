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Факты / Украина / Политика

Программа Кабмина, Бюджетный и Уголовный кодексы: повестка дня ВР 4 июня

На повестке дня 4 июня у депутатов есть ряд важных для рассмотрения вопросов.

Так, депутаты рассмотрят Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Впоследствии перейдут к внесению изменений в Бюджетный кодекс.

В первом чтении будут голосовать за законопроект о таможенном тарифе Украины, а во втором чтении — внесение изменений в Уголовный кодекс Украины.

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Парламентарии будут голосовать за изменения в законе О высшем образовании — продление сроков завершения подготовки кандидатов и докторов наук.

Кроме этого депутаты рассмотрят социальную защиту населения в период карантина.

Порядок денний Ради

На предыдущем заседании Верховной Рады, 3 июня, депутаты рассматривали вопрос повышенной стипендии для детей-сирот и усиление ответственности для пешеходов.

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