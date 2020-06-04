На порядку денному 4 червня у депутатів є низка важливих для розгляду питань.
Так, депутати розглядатимуть Програму діяльності Кабінету міністрів України.
Згодом перейдуть до внесення змін до Бюджетного кодексу.
У першому читанні голосуватимуть за законопроект про митний тариф України, а у другому читанні – внесення змін до Кримінального кодексу України.
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Парламентарії голосуватимуть за зміни у законі Про вищу освіту – продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук.
Окрім цього, депутати розглянуть соціальний захист населення в період карантину.
На попередньому засіданні Верховної Ради, 3 червня, депутати розглядали питання підвищеної стипендії для дітей-сиріт та посилення відповідальності для пішоходів.