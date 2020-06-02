Рада переименовала Верховный суд и Генпрокуратуру

2 июня 2020 Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Изменения вносятся в рамках реформы прокуратуры и системы судоустройства Украины.

За закон №3194 проголосовал 301 нардеп.

Этот документ вносит изменения в ст. 456 и ч. 2 ст. 457 Таможенного кодекса Украины и заменяет словосочетания Верховный Суд Украины, Генеральный прокурор Украины и Генеральная прокуратура Украины фразами Верховный Суд, Генеральный прокурор и Офис Генерального прокурора соответственно.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В Украине продолжается реформа системы судопроизводства и органов прокуратуры, и законопроект является одним из шагов на пути изменений.

Инициатором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Проект закона был представлен в марте 2020 года. Пока законопроект рассмотрели только в первом чтении.