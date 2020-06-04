Президент Украины Владимир Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина в кафе 3 июня во Хмельницком.

Об этом заявил во время посещения города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

— Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил. Меня пригласили, я зашел, все там в кафе проверили, — сказал Зеленский.

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Виктор Ляшко, который находился в кафе вместе с президентом, заявил, что нарушений карантинных норм не было.

— Мы вчера шли по улице и хотели взять к себе кофе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше. Они обратились к нам, говорят: мы уже готовы выполнять ваши нормы, которые вы опубликовали. Мы просто зашли проверить, и было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше и контролировал, посмотрели, все ли будет работать. Это была инспекция, — отметил Ляшко.

Кофе для президента

3 июня, во время рабочей поездки в Хмельницкую область, Владимир Зеленский со свитой пил кофе в середине кафе. В то же время, залы предприятий общественного питания закрытые до 5 июня.

Вместе с Зеленским в заведении сидели: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Поодаль стоял Виктор Ляшко. Все они были без масок.