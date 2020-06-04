Президент України Володимир Зеленський готовий заплатити штраф за порушення карантину у кафе 3 червня у Хмельницькому.

Про це заявив під час відвідин міста Кам’янець-Подільський на Хмельниччині.

– Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив. Мене запросили, я зайшов, усе там у кафе перевірили, – сказав Зеленський.

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Віктор Ляшко, який перебував у кафе разом з президентом, заявив, що порушень карантинних норм не було.

– Ми вчора йшли по вулиці і хотіли взяти до себе кави. Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритись раніше. Вони звернулись до нас, кажуть: ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити, і було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі і контролював, подивились, чи все буде працювати. Це була інспекція, – наголосив Ляшко.

Кава для президента

3 червня, під час робочої поїздки у Хмельницьку область, Володимир Зеленський зі свитою пив каву у середині кафе. Водночас, зали закладів громадського харчування є зачинені до 5 червня.

Разом з Зеленським у закладі сидів без масок керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Сімчишин.

Поодаль стояв Віктор Ляшко.