Владимиру Зеленскому могут выписать 17 тыс. грн штрафа

Президента Украины Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина.

3 июня, во время рабочей поездки в Хмельницкую область, он пил кофе в кафе с коллегами.

В то же время залы кафе и ресторанов откроются в стране только с 5 июня.

Также президент и его окружение было без масок.

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Штрафы также могут выписать руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, первому заместителю председателя ОП Сергею Трофимову, председателю Хмельницкой ОГА Дмитрию Габинету и мэру Хмельницкого Александру Симчишину.

Единственный кто придерживался социальной дистанции — главный санитарный врач Виктор Ляшко. В то же время он был без маски.

— Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе у кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал: Мы готовы уже сегодня работать по нормах, главный санитарный врач вчера озвучил их и показал. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли готово, как оно будет работать для того, чтобы и президент убедился, что проблем, когда все нормы соблюдаются, нет, — пояснил Ляшко в комментарии LB.ua.

Зеленскому уже выписывали штраф

Заместитель главы МВД Антон Геращенко предполагает, что главу государства можно наказать.

— Полиция не первый раз штрафует президента. Уже была ситуация с Зеленским, когда он в апреле 2019 показал свой бюллетень и был оштрафован по закону за разглашение тайны голосования, — сообщил Геращенко во время общения с журналистами 4 июня.

Когда можно в кафе

Ослабление карантина с 5 июня даст возможность проводить службы в церквях, отменит самоизоляцию для лиц старше 60 лет и позволит кафе и ресторанам работать полноценно.

Соответствующие изменения приняли на заседании Кабинета министров 3 июня.