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Факты / Украина / Политика

Программа правительства и изменения в Уголовный Кодекс: онлайн-трансляция заседания Рады 4 июня

Заседание Верховной Рады 4 июня планирует начать с Программы деятельности Кабинета министров.

Депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений по социальной защите населения в период карантина.

Во втором чтении парламентариям необходимо рассмотреть законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским и обозначен как неотложный — об изменениях в Уголовный кодекс Украины.

Читайте: Программа Кабмина, Бюджетный и Уголовный кодексы: повестка дня ВР 4 июня

Изменения касаются ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Кроме того, депутаты будут голосовать за законопроект О воинской обязанности и военной службе — по совершенствованию прохождения гражданами Украины военной службы.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Рада будет возвращаться к нормальному режиму работы, однако некоторые ограничения все еще останутся.

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