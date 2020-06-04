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Факти / Україна / Політика

Програма уряду та зміни до Кримінального Кодексу: онлайн-трансляція засідання Ради 4 червня

Засідання Верховної Ради 4 червня планують розпочати з Програми діяльності Кабінету міністрів.

Депутати розглядатимуть законопроект про внесення змін щодо соціального захисту населення в період карантину.

У другому читанні парламентарям необхідно розглянути законопроект, поданий президентом Володимиром Зеленським та позначений як невідкладний –  про змін до Кримінального кодексу України.

Читайте: Програма Кабміну, Бюджетний і Кримінальний кодекси: порядок денний ВР 4 червня

Зміни стосуються відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Окрім того депутати голосуватимуть за законопроект Про військовий обов’язок і військову службу – щодо удосконалення проходження громадянами України військової служби.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що Рада буде повертатися до нормального режиму роботи, однак деякі обмеження все ще залишаться.

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