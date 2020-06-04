Приложение Приват24 возобновило работу после масштабного сбоя. Сейчас можно зайти в онлайн-банкинг, однако сервисы работают нестабильно.

В частности, в новой версии работают все сервисы, кроме выписок. Также доступна оплата частями и киоски, кроме функции оплаты мобильного. POS-терминалы и банкоматы работают без сбоев.

В банке сообщили, что все технические команды работают на максимуме для восстановления работы Приват24 для физических лиц. Известно, что проблемы были из-за аварии сетевого оборудования.

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Приложение Приват24 перестало работать утром 4 июня. Пользователи не могли пройти авторизацию на сервисе и проводить платежи.

Сбой произошел только в приложении. Сеть банкоматов, оплата картами в торговой сети и интернете работали в штатном режиме.