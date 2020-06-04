Додаток Приват24 відновив роботу після масштабного збою. Зараз можна зайти в онлайн-банкінг, проте сервіси працюють нестабільно.

Зокрема, у новій версії працюють всі сервіси, крім виписок. Також доступна оплата частинами та кіоски, крім функції оплати мобільного. POS-термінали та банкомати працюють без збоїв.

У банку повідомили, що усі технічні команди працюють на максимумі для відновлення роботи Приват24 для фізичних осіб. Відомо, що проблеми були через аварію мережевого обладнання.

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Додаток Приват24 перестав працювати вранці 4 червня. Користувачі не могли пройти авторизацію на сервісі і проводити платежі.

Збій стався тільки у додатку. Мережа банкоматів, оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працювали у штатному режимі.