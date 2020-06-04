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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сбой в Приватбанке – почему не работает приложение Приват24

Приложение Приват24 от Приватбанка перестало работать. Пользователи жалуются, что даже не могут пройти авторизацию на сервисе. Соответственно, нет возможности проводить платежи.

В пресс-службе Приватбанка Фактам ICTV рассказали, что сбой коснулся только авторизации, а другие функции банка он не затронул.

— В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк сообщает клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка, — отметил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Он добавил, что максимум через час сервис заработает в штатном режиме.

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— По данным Приватбанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг банка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает, — добавили в пресс-службе.

Сбой в Приватбанке 

Предыдущий сбой в Приватбанке произошел 24 апреля. Ряд услуг онлайн-банкинга был частично недоступен из-за технического сбоя. В частности, у пользователей возникали трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте.

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