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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк снижает сумму пополнения карт без идентификации до 5 тыс. грн

Максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента с 28 апреля снизится с 15 тыс. до 5 тыс. грн в день, что связано с вступлением в силу закона о финмониторинге.

Ограничения для неидентифицированных клиентов также распространяются на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит.

Но для коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

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В то же время ограничения не коснутся переводов с карты на карту (р2р), потому что владельцы карточек предоставили свои данные во время их оформления.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как оформить карту Приватбанка онлайн.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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