Додаток Приват24 від Приватбанку перестав працювати. Користувачі скаржаться, що навіть не можуть пройти авторизацію на сервісі. Відповідно не можливо проводити платежі.

У прес-службі Приватбанку Фактам ICTV розповіли, що збій торкнувся лише авторизації у додатку, а на інші функції банку він не вплинув.

– У зв’язку з аварійною ситуацією мережевого обладнання Приватбанк повідомляє клієнтів про тимчасові незручності з недоступністю авторизації у Приват24 та дзвінків до контакт центру банку, – зазначив прес-секретар банку Олег Серга.

Він додав, що за годину сервіс запрацює у штатному режимі.

Читайте: Приватбанк знижує суму поповнення карт без ідентифікації до 5 тис. грн

– За даними Приватбанку, наслідки такої аварійної ситуації будуть ліквідовані протягом години. Процесинг банку, мережа банкоматів та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює, – додали у прес-службі.

Збій у Приватбанку

Попередній збій у Приватбанку стався 24 квітня. Низка послуг онлайн-банкінгу була частково недоступна через технічний збій.

Зокрема, у користувачів виникали труднощі під час проведення платежів у мобільному додатку та на сайті.