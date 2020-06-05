Постановление за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, документ подписали пока 56 народных депутатов.

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— Подписи проверили, электронные документы подготовили… Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию, — написал он.

На сайте парламента документ зарегистрирован под номером 3606.

Среди подписантов нардепы разных партий. В частности, Гео Лерос (Слуга народа), Сергей Рахманин (Голос), Яна Зинкевич (Европейская солидарность) и другие.

2 июня депутат Слуга народа Евгений Шевченко с трибуны парламента высказался за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. В этот же день Голос” начал сбор подписей за увольнение.

Сам Аваков отказался комментировать ситуацию относительно его отставки.

Председатель Слуги народа Давид Арахамия заявил, что у народных депутатов есть много вопросов к работе МВД, поэтому Авакова позвали на согласительный совет 5 июня, где он должен отчитаться о проделанной работе по резонансным делам. В частности, относительно изнасилования в Кагарлыке и перестрелке в Броварах.