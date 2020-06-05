PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Постановление об увольнении Авакова зарегистрировали в Раде

Постановление за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, документ подписали пока 56 народных депутатов.

Читайте: В полиции заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей

— Подписи проверили, электронные документы подготовили… Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию, — написал он.

На сайте парламента документ зарегистрирован под номером 3606.

Среди подписантов нардепы разных партий. В частности, Гео Лерос (Слуга народа), Сергей Рахманин (Голос), Яна Зинкевич (Европейская солидарность) и другие.

2 июня депутат Слуга народа Евгений Шевченко с трибуны парламента высказался за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. В этот же день Голос” начал сбор подписей за увольнение.

Сам Аваков отказался комментировать ситуацию относительно его отставки.

Председатель Слуги народа Давид Арахамия заявил, что у народных депутатов есть много вопросов к работе МВД, поэтому Авакова позвали на согласительный совет 5 июня, где он должен отчитаться о проделанной работе по резонансным делам. В частности, относительно изнасилования в Кагарлыке и перестрелке в Броварах.

Источник: Верховная Рада

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх