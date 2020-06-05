Постанову за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади зареєстрували у Верховній Раді.

Про це повідомив заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк.

За його словами, документ підписали поки 56 народних депутатів.

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– Підписи перевірили, електронні документи підготували… Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію, – написав він.

На сайті парламенту документ зареєстрований під номером 3606.

Серед підписантів нардепи різних партій. Зокрема, Гео Лерос (Слуга народу), Сергій Рахманін (Голос), Яна Зінкевич (Європейська солідарність) та інші.

2 червня депутат Слуга народу Євген Шевченко з трибуни парламенту висловився за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В цей же день Голос почав збір підписів за звільнення.

Сам Аваков відмовився коментувати ситуацію щодо його відставки.

Голова Слуги народу Давид Арахамія заявив, що у народних депутатів є багато питань до роботи МВС, тому Авакова покликали на погоджувальну раду 5 червня, де він повинен відзвітувати про виконану роботу у резонансних справах. Зокрема, щодо згвалтування в Кагарлику і перестрілці в Броварах.