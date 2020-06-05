Ослабление карантина: когда откроются кинотеатры в Украине

Вместе с другими карантинными ослаблениями тысячи киноманов ждут, когда откроются кинотеатры в Украине.

Кабмин пока не оглашал точной даты открытия и возможные новые правила посещения кино.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач рассказал, как будут открываться кинотеатры и не запретят ли есть поп-корн во время киносеансов.

— Пока официальных правил нет. Мы провели опрос среди наших клиентов, а также воспользовались опытом других компаний, которые работали во время карантина, и произвели собственный план действий.

Так, в кинотеатрах будет сохраняться дистанция между местами 1,5 м.

Это означает, что будет внедрена специальная система продажи билетов — два места, один пропуск, через один ряд. Дмитрий добавляет, что это существенно уменьшит наполненность залов.

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Работники кинотеатров будут соблюдать все защитные меры.

— Дезинфекция залов нужна после каждого сеанса, а это значит, что перерывы между ними увеличатся. Очевидно, что и сеансов станет меньше.

Острый вопрос, после которого клиенты Планеты Кино разделились на два лагеря — можно ли будет есть поп-корн во время фильма?

— Большая часть опрошенных выступили за то, чтобы все без исключения сидели в масках, другая часть — за то, чтобы был поп-корн. Если мы перестанем продавать попкорн и снеки, наша работа станет еще более убыточной.

Также Дмитрий заверил, что никакого повышения цен на билеты не планируется.

— Мы понимаем, что во время карантина, когда денег становится меньше, люди просто не будут платить больше. Поэтому работать будем по ценам, установленным до закрытия.

По словам Дмитрия, за время карантина ежемесячно Планета Кино фиксирует более 10 млн гривен убытков.

Однако пандемия принесла и позитив: впервые за долгое время компании начали выдавать разрешения на прокат фильмов, которые считаются классикой мирового кино.

— Во время переговоров мы получили разрешение на показ многих старых фильмов, в частности, все части Гарри Поттера, фильмы Кристофера Нолана и ряд фильмов о супергероях. В карантин такой возможности у нас не было.

Между тем в Кабмине возможность открытия кинотеатров отнесли к последнему этапу снятия карантина.

Если эпидемиологическая ситуация не изменится, то вместе с другими учреждениями культурной сферы кинотеатры смогут заработать с 1 июля.

Однако в Кабмине считают, что заполненность кинозалов в первые месяца не составит более 30%, а это спровоцирует дополнительные расходы бизнесменов на содержание и продолжения деятельности.