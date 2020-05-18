Сеул, Южная Корея. В пустом кинотеатре девушка говорит роботу название фильма и платит билет по телефону. Так же выбирает напиток, попкорн и забирает заказ из специального бокса. Вот так технологически развитая Корея практически вышла из карантина. Роботы там давно выполняют механическую работу. А как же вскоре будут выглядеть украинские кинотеатры?

На начальных этапах смягчения карантина все зрители, вероятно, будут сидеть в масках. И, скорее всего, их будет разделять пустое кресло, ведь надо же соблюдать дистанцию. В самих же залах планируют установить лампы кварцевания, которые будут включать между сеансами, и заменят системы вентиляции на более совершенные.

Но мало просто придерживаться санитарных норм — надо еще предложить интересный кинопродукт зрителям. А с этим сейчас проблема. Из-за карантина показы самых ожидаемых громких премьер отложены как минимум на конец года.

Немало изменений назревает и в ресторанном бизнесе, для которого нынешний карантин стал едва ли не самым большим испытанием в украинской истории. Для большинства заведений единственным способом удержаться на плаву стала доставка продукции. Но она забирает до 40% выручки, — рассказывает владелец сети ресторанов Дмитрий Борисов.

Дмитрий уверяет: гибридная модель с доставкой срабатывает преимущественно в больших сетях. При этом, в ассортименте должны быть блюда исключительно быстрого приготовления. Но и это еще не все. Успешные рестораны должны готовить не только вкусные блюда, но и удачный контент для соцсетей, без которых сейчас не обойтись.

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Карантин в Украине существенно приумножил и количество бесконтактных платежей. Это не только удобно, но и более безопасно, чем касаться грязной наличности. Если вы еще не привыкли оплачивать покупки по телефону — готовьтесь. Вскоре рассчитаться в супермаркете можно будет даже своим лицом.

Правда, к такой цифровой трансформации должны быть готовы финансовые учреждения, которые с началом карантина едва не ушли в нокдаун. Ведь традиционные неповоротливые банки с большим штатом людей и сотнями отделений получили головную боль, пока перестроились на новые условия. Те же, кто шел в ногу с прогрессом, пострадали значительно меньше.

В лучшей ситуации, вероятно, оказались так называемые необанки. У них нет отделений, а главный инструмент — это приложение в смартфоне. Там одним движением пальца можно открыть депозит, оформить кредит, осуществить десятки платежей.

В то же время, карантин показал, что банкам, как и многим бизнесам, не нужно и количество площадей, которые они занимали ранее. Особенно это почувствовали IT-предприятия. На этой ситуации могут сыграть так называемые коворкинги — современные офисы, которые предлагают гибкие площади на любой вкус.

Очевидно, что сегодня нет никакого бизнеса, который бы на 100% выиграл от карантина. Но именно в таких условиях принимаются новые, нередко революционные решения.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как повлиял карантин на онлайн-покупки.