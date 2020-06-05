Послаблення карантину: коли відкриються кінотеатри в Україні

Разом з іншими карантинними послабленнями тисячі кіноманів чекають, коли відкриються кінотеатри в Україні.

Кабмін поки не оголошував точну дату відкриття та можливі нові правила відвідування кіно.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV співвласник Планети Кіно Дмитро Деркач розповів, як відкриватимуться кінотеатри та чи не заборонять їсти поп-корн під час кіносеансів.

– Поки що офіційних правил немає. Ми провели опитування серед наших клієнтів, а також підсумували досвід інших компаній, які працювали під час карантину, і виробили власний план дій.

Так, у кінотеатрах зберігатиметься дистанція між місцями 1,5 м.

Це означає, що буде впроваджена спеціальна система продажу квитків – два місця, один пропуск, через один ряд. Дмитро додає, що це суттєво зменшить наповненість залів.

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Працівники кінотеатрів дотримуватимуться усіх захисних заходів.

– Дезінфекція залів потрібна після кожного сеансу, а це означає, що перерви між ними збільшаться. Очевидно, що й сеансів поменшає.

Гостре питання, внаслідок якого уклієнти Планети Кіно розділилися на два табори – чи можна буде їсти поп-корн під час фільму?

– Велика частина опитуваних виступила за те, щоб всі без вийнятку сиділи в масках, інша частина – за те, щоб був поп-корн. Якщо ми перестанемо продавати поп-корн та снеки, робота стане ще більш збитковою.

Також Дмитро запевнив, що жодного підвищення цін на квитки не планується.

– Ми розуміємо, що під час карантину, коли грошей у всіх меншає, люди просто не будуть платити більше. Тому працюватимемо за тими цінами, які були встановлені до закриття.

За словами Дмитра, за час карантину щомісяця Планета Кіно фіксує понад 10 млн гривень збитків.

Однак пандемія принесла й позитив: вперше за довгий час компанії почали видавати дозволи на прокат фільмів, які вважаються класикою світового кіно.

– Під час переговорів ми отримали дозвіл на показ багатьох старих фільмів, зокрема, усі частини Гаррі Поттера, фільми Крістофера Нолана та низка фільмів про супергероїв. До карантину такої можливості у нас не було.

Тим часом у Кабміні можливість відкриття кінотеатрів віднесли до останнього етапу зняття карантинних обмежень.

Якщо епідеміологічна ситуація не зміниться, то разом з іншими закладами культурної сфери кінотеатри зможуть запрацювати з 1 липня.

Однак у Кабміні вважають, що заповненість кінозалів у перші місяці не становитиме більше 30%, а це спровокує додаткові витрати бізнесменів на утримання і продовження діяльності.