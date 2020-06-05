У Києві розробники Генерального плану заборонили будівництво високоповерхових будинків та передбачили збереження ландшафту центральної частини міста та характеру історичної забудови.

Заборона розповсюджується на вулиці Хрещатик, Володимирська, Андріївський узвіз та інші.

Про відповідне рішення повідомили у комунальній організації Київгенплан.

– Створення висотних домінант ми передбачаємо лише на периферійних територіях, зокрема, на в’їзних магістралях: на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе, біля станції метро Лісова та вул. Кіото, на перетині проспектів Палладіна та Перемоги, на перетині проспекту Академіка Глушкова та Кільцевої дороги, на перетині Столичного шосе та вул. Заболотного, – пояснив керівник організації Сергій Броневицький.

Будувати висотні житлові комплекси, згідно з проектом Генплану Києва, можна буде за межами центральної частини міста.

Читайте: Кабмін погодив ліквідацію терорганів ДАБІ та створення міжрегіональних органів ДІМ

Дозволяється споруджувати висотки:

в районі Либідської та Деміївської площ;

на вул. Амосова, Автозаводська, І. Виговського;

на проспекті Правди;

в районі станції метро Почайна;

на перетині просп. Перемоги та Повітрянофлотський;

в районі Дніпровської набережної;

на проспекті Шухевича та Бажана;

на вул. Електротехнічна.

Кількість поверхів у ЖК визначатиметься під час розроблення плану зонування території.

Також враховуватиметься природний рельеф, домінуюча роль першої правобережної гряди київських пагорбів та визначних пам’яток культурної спадщини – Києво-Печерської Лаври, Софії Київської, Андріївської церкви, а також умови безпеки аероруху.

Будівництво у Києві

У столиці України наразі зводять будинки 15 забудовників на 5,3 млн кв. м. Перше місце посідає Київміськбуд, який займається реалізацією 55 проектів загальною площею 1,3 млн кв. м

Наразі холдингова компанія Київміськбуд будує 16 житлових комплексів, вже збудовані та передані у експлуатацію – 5 ЖК, незабаром з’являть у продажу – 5 будинків.

Загалом компанія вже збудувала понад 45 млн кв. м житла.