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Факты / Украина / Политика

Кабмин согласовал ликвидацию терорганов ГАСИ и создание межрегиональных органов ГИГ

Кабинет министров Украины согласовал ликвидацию территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)  и создание межрегиональных органов Государственной инспекции градостроительства (ГИГ).

Постановление Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко, правительство приняло 27 мая.

 — Кабмин принял постановление, в котором согласовано предложению Государственной архитектурно-строительной инспекции по ликвидации ее территориальных органов как структурных подразделений аппарата инспекции согласно перечню. Согласовано также создать межрегиональные территориальные органы Государственной инспекции градостроительства, — написал Гончаренко.

По словам нардепа, вносятся также изменения в положение о Государственной инспекции градостроительства. Планируется передать полномочия относительно проведения конкурсов на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию другому органу.

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В документе предлагается рассмотреть предложения относительно ликвидации и реорганизации территориальных органов ГИГ, обеспечить проведение организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации ее работников.

Согласно документу, ГИГ будет находиться в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 26.

Ранее Факты ICTV писали, что 13 марта правительство на выездном заседании поддержало ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. Денис Шмыгаль сообщил, что вместо инспекции введут новую систему на основе прозрачных и четких правил игры.

Источник: Интерфакс-Украина

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