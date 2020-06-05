В Киеве дальнейшие послабления карантина пока не будут вводить из-за неутешительной статистики заболевания коронавирусом.
Залы ресторанов и кафе и бассейны не будут открывать, заявил мэр Виталий Кличко.
— В Киеве на сегодня один из трех показателей — по количеству больных на 100 тыс. населения — превышает норму. Сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления, — заявил Кличко.
Читайте: Киев и 8 областей не дотягивают к ослаблению карантина
Решение о работе ресторанов и бассейнов власть примет отдельно.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.
Ослабление карантина в Украине
С 5 июня в Украине разрешено полноценно возобновить работу ресторанного бизнеса и угощать клиентов не только на летних площадках, но и внутри помещений.
В то же время в Украине наблюдается незначительная динамика роста заболеваемости Covid-19, но это не помешает постепенно выйти из карантина.
Опыт других стран показывает, что резкое ослабление карантина приводит к всплеску заражений, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко.