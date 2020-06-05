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Факты / Украина / Общество

Залы ресторанов и кафе пока не откроют — ослабление карантина в Киеве откладывается

В Киеве дальнейшие послабления карантина пока не будут вводить из-за неутешительной статистики заболевания коронавирусом.

Залы ресторанов и кафе и бассейны не будут открывать, заявил мэр Виталий Кличко.

— В Киеве на сегодня один из трех показателей — по количеству больных на 100 тыс. населения — превышает норму. Сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления, — заявил Кличко.

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Решение о работе ресторанов и бассейнов власть примет отдельно.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

Ослабление карантина в Украине

С 5 июня в Украине разрешено полноценно возобновить работу ресторанного бизнеса и угощать клиентов не только на летних площадках, но и внутри помещений.

В то же время в Украине наблюдается незначительная динамика роста заболеваемости Covid-19, но это не помешает постепенно выйти из карантина.

Опыт других стран показывает, что резкое ослабление карантина приводит к всплеску заражений, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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