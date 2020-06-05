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Факти / Україна / Суспільство

Зали ресторанів і кафе поки не відкриють – послаблення карантину у Києві відкладається

У Києві подальших послаблень карантину поки не вводитимуть через невтішну статистику захворювання на коронавірус.

Зали ресторанів та кафе не відкриватимуть, заявив міський голова Віталій Кличко.

– У Києві один з трьох показників – щодо кількості хворих на 100 тис. населення – перевищує норму. Нині становить 14,9. Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення, – заявив Кличко.

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Рішення щодо роботи ресторанів і басейнів влада ухвалить окремо.

Комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання наступного тижня.

Послаблення карантину в Україні

З 5 червня в Україні дозволено повноцінно відновити роботу ресторанного бізнесу та пригощати клієнтів, не тільки на літніх майданчиках , а й всередині приміщення.

Водночас в Україні спостерігається незначна динаміка зростання захворюваності на Covid-19, але це не завадить поступово вийти з карантину.

Досвід інших країн показує, що різке послаблення карантину призводить до сплеску заражень, вважає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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