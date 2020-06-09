Инфляция в Украине выросла на 1,8% с начала года, а потребительские цены в мае выросли на 0,3%.

— Инфляция на потребительском рынке в мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 составила 0,3%, с начала года — 1,8%. Базовая инфляция в мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года составила 0,1%, с начала года — 1,5%, — отмечает Госстат.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь — снизились на 1,4%.

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Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8%.

Больше всего подорожали фрукты (на 34,8%), водоснабжение (на 25,1%) и канализация (на 21,4%).

А вот сфера образования осталась без изменений.

Для сравнения, базовая инфляция в мае 2019 года составила 0,2%, с начала года — 2,3%.

Недавно Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 4,8% до 6%.

Так, согласно прогнозу, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона, но впоследствии замедлится до уровня среднесрочной цели в 5% и останется на таком уровне.