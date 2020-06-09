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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Річна інфляція в Україні сповільнилась до 1,7%

Інфляція в Україні зросла на 1,8% з початку року, а споживчі ціни у травні зросли на 0,3%.

– Інфляція на споживчому ринку у травні 2020 року порівняно із квітнем 2020 року становила 0,3%, з початку року – 1,8%.

Базова інфляція у травні 2020 року порівняно із квітнем 2020 року становила 0,1%, з початку року – 1,5%, – зазначає держстат.

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг і взуття – знизилися на 1,4%.

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Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 2,8%.

Найбільше подорожчали фрукти (на 34,8%), водопостачання (на 25,1%) та каналізація (на 21,4%).

А от сфера освіти залишилась без змін.

Для порівняння, базова інфляція у травні 2019 року становила 0,2%, з початку року – 2,3%.

Нещодавно Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні у 2020 році з 4,8% до 6%.

Так, згідно з прогнозом, у першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону, але згодом сповільниться до рівня середньострокової мети в 5% і залишиться на такому рівні.

Джерело: Держстат

Фото: Pixabay

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