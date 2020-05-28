28 мая ГП Национальный центр Александра Довженко в Киеве заявил о своей неплатежеспособности. По словам его представителей, с начала 2020 году он не получил плановое финансирование от государства из-за неутверждения Минфином проекта паспорта программы Государственная поддержка кинематографии.

Центр Довженко должен был получить 8,6 млн грн, но по состоянию на конец мая ему не выделили ни копейки, а проект паспорта уже в третий раз вернули на доработку.

В первом квартале Центр Довженко выживал на самостоятельно заработанные средства — от аренды помещений и мероприятий. Но из-за карантина зарабатывать деньги стало невозможно, вместе с тем оплату коммунальных и охранных услуг, выплату зарплат никто не отменял.

Если финансирование не появится в ближайшее время, учреждение обанкротится. Кроме того, в этот же день гендиректор Центра Иван Козленко заявил об увольнении, а в само учреждение наведались правоохранители и провели обыски.

Не согласовали сумму: позиции Центра Довженко и Госкино

Как объяснили Фактам ICTV в Центре Довженко, в 2020 году они должны были получить финансирование 8,6 млн грн. Эта сумма была согласована с Минкультом.

— В 2019-м было 10 млн, на 2020 год предусматривалось 16 млн, но мы согласились на 8,6. Объем в этом году должен быть таким, как в предыдущем, за минусом чистой прибыли. Чистая прибыль у нас была 1,4 млн. Из 10 млн вынули 1,4, получилось 8,6. Это формула, — пояснил гендиректор Центра Довженко Иван Козленко.

Но Госкино, которое участвует в согласовании суммы годового финансирования, предложило другую сумму — 3 млн грн. Такие действия его представители объяснили общим сокращением бюджета.

— Паспорт был не подписан, но не мы подписываем, подписывает Минфин. Есть согласование Минкульта и Минфина. Сокращен бюджет, поэтому мы по всем статьям сделали сокращение. Бюджет сокращен, мы останавливаем проекты. Окончательное слово было за Минфином, поэтому этот вопрос к ним, — говорит руководитель Госкино Марина Кудерчук.

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Заявление об увольнении Козленко: не выдержал

В этот же день гендиректор центра Иван Козленко заявил о расторжении контракта с Минкультом и увольнении. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Фактам ICTV он объяснил, что предвидит банкротство Центра Довженко и не хочет быть за это ответственным.

— Я не могу с этим бороться. Я осознаю, что чисто экономически, без этих средств в течение двух недель у нас состоится банкротство, я не несу за это ответственность, — добавил он.

По его словам, несмотря на отсутствие финансирования, первый квартал Центр закончил с прибылью в 200 тыс. грн, но из-за карантина произошел простой.

Обыски в Центре Довженко: что изымали правоохранители

Кроме того, 28 мая стало известно, что правоохранители проводят обыск в Национальном центре Довженко в связи с актом ревизии Аудиторской службы. Об этом сообщил Иван Козленко.

Как пояснил нам Козленко, обыски связаны с проверкой Аудитслужбой работы Центра с 2015 по 2018 год.

— Они обнаружили нарушения, как они считают, составили акт, дали нам время на их устранение. Мы убрали все, кроме трех, которые мы считали незаконными. На эти три пункта мы подали в суд. Они обратились в полицию и открыли производство, — пояснил Иван Козленко.

По его словам, правоохранители находились в центре с 10.00 до 17.00. Они работали за закрытыми дверями, по результатам — изъяли документы, связанные с этими тремя пунктами. Кроме того, Козленко вручили повестку и вызвали на допрос 3-4 июня.

В киевской прокуратуре говорят, что обыски в Центре Довженко прошли в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц учреждения, Минкульта, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве. Они могли быть при расчетах платы за аренду госимущества. Это привело к недополучению поступлений в размере 6 млн грн, сообщила изданию Укринформ пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, по фактам нарушений Голосеевское управление Нацполиции в Киеве возбудило уголовное производство ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Судьба Центра

Как сообщил Иван Козленко, его вызвали в Минкульт по обсуждению финансирования, но он не собирается идти на встречу. В то же время руководитель Госкино Марина Кудерчук сообщила, что готова вести диалог.

В Минкульте же сообщили, что настойчиво работают над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко. В Министерстве связывают финансовые проблемы учреждения с коронавирусом и карантином.

— Сейчас Министерство активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения, — сообщила временно исполняющая обязанности руководителя ведомства Светлана Фоменко.

По их информации, в ближайшее время Минфину отправят доработанный паспорт бюджетной программы Государственная поддержка кинематографии.

Национальный центр Александра Довженко — это самый большой киноархив Украины. В нем хранится более 6000 художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов. Учреждение работает с 1994 года. Он является единственным в Украине членом Международной федерации киноархивов (FIAF).

Довженко-Центр также работает как популярная площадка для проведения концертов и перформансов. Так, Центр провел выставку Г. Р. Гигера АЛІЄНація к 40-летию фильма Чужой, презентацию Музея кино ВУФКУ. Lost & Found, ENVISION SOUND и фестиваль НІМІ НОЧІ.

Людмила Грубник

Фото: Центр Довженко, Иван Козленко