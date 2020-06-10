Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству создать в стране систему проверок частного бизнеса, где увольняют людей за их политические взгляды.

Приказал комитету госконтроля и другим структурам “прошерстить этих пузатых буржуев” и “привести их в чувство”, цитирует Лукашенко пресс-служба Администрации президента Беларуси.

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— Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить. Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги уехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют, — заявил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, жалобы поступают именно на частные компании, а не на государственные.

— Я еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело тут не в выборах. Нет, начали выбрасывать, — сказал Лукашенко.

Выборы скоро

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко официально зарегистрировался кандидатом.

Он уже 26 лет руководит страной — дольше всех на постсоветских странах. Если Лукашенко победит, это будет его шестой президентский срок.

Все зарегистрировано 23 кандидата на пост руководителя страны.

Лукашенко разогнал правительство

3 июня Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.

Он заявил, что не собирается радикально менять состав Кабмина, однако оставит работать лишь тех, кто показали эффективную работу.

Оппоненты действующего президента о роспуске назвали частью политической кампании президентских выборов.

Источник: официальный сайт президента Республики Беларусь