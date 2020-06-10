Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду створити в країні систему перевірок приватного бізнесу, де звільняють людей через їхні політичні погляди.

Наказав комітету держконтролю і іншим структурам “прошерстити цих пузатих буржуїв” і “привести їх до тями”, цитує Лукашенка прес-служба Адміністрації президента Білорусі.

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– Викидають людей беззахисних, у кого немає грошей, тата, мами, які можуть захистити. Це що за система? На Гоа, Канари, ще якісь острови у них є гроші виїхати, а людям нормальну зарплату заплатити не можуть, та ще й з роботи виганяють, – заявив Лукашенко.

За словами глави Білорусі, скарги надходять саме на приватні компанії, а не на державні підприємства. Тому він доручив генпрокурору їх перевіряти.

– Я ще на початку року просив не звільняти людей через цю пандемії. Справа ж тут не в виборах. Ні, почали викидати, – сказав Лукашенко.

Вибори скоро

9 серпня у Білорусі пройдуть президентські вибори. Олександр Лукашенко офіційно зареєструвався кандидатом.

Він уже 26 років керує країною – найдовше серед усіх пострадянських країн. Якщо Лукашенко переможе, це буде його шостий президентський термін.

Зареєстровано 23 кандидати на пост керівника країни.

Лукашенко розігнав уряд

3 червня Олександр Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі.

Він заявив, що не збирається радикально змінювати склад Кабміну, однак залишить працювати лиш тих, хто показали ефективну роботу.

Опоненти чинного президента про розпуск назвали частиною політичної кампанії президентських виборів.

Джерело: офіційний сайт президента Республіки Білорусь