Бизнесмен Артем Лукашев об адаптации бизнеса к карантину

В рамках онлайн-проекта Деловой разговор с Оксаной Гутцайт предлагаем вам интервью с бизнесменом, основателем и директором компании бытовой техники Mirta Артемом Лукашевым.

— Карантин у вас длится очень долго, так как в Китае находится производство. Там завершился карантин – здесь продолжается. Как жить в условиях 5-месячного карантина?

— Перед Китайским новым годом возникла пробка. Ведь традиционно в такой период возникает большое количество грузов, которые все пытаются развести по всему миру. Следовательно, уже возникают трудности смещения. Если говорить про рынок бытовой техники: наши продажи упали в 6-7 раз. Март был совсем катастрофический. Апрель мы немного подтянули, за счет того, что начали переориентироваться на быструю доставку самолетами, на те продукты, которые актуальны рынку.

— Партнеры успевают производить для вас эту технику?

— Сейчас в Китае огромный дефицит, в связи с повышенным мировым спросом, на все, что касается охраны здоровья. И поэтому здесь нужно использовать все свои умения и возможности для того, чтобы это успевать делать. Но мы справляемся по десятибалльной шкале где-то на семь. Но все-таки у нас 10+ лет опыта и работы с разными продуктами, поэтому мы достаточно быстро и оперативно находим нужные. У нас получается договариваться. У нас немного хромает логистика, но она хромает по всему миру, потому что количество самолетов уменьшилось.

— Какие новые онлайн-инструменты вы освоили для продвижения бизнеса?

— Мы больше стали уделять времени контенту, все делать для того, чтобы он был более продаваемым. Мы видим, что динамика онлайн-продаж сильно поменялась и выросла. За март-апрель цифра выросла почти в 2 раза. Но надо понимать, что весь офлайн закрыт. В то же время, все магазины сейчас активизируются. Мы за этот период договорились о новых контрактах, о новых поставках. Поэтому я рассчитываю, что мы заново перезагрузимся и в оффлайне.

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— Как, несмотря на все сложности, можно работать и не терять оптимистичный настрой?

— Почему я верю в то, что рынок будет быстро восстанавливаться? Потому, что у нас нет пока что

очередей в банках за снятием депозита, у нас стабильная гривна. Даже пессимисты должны признать, что это положительные сигналы в бизнесе. Да, иногда опускаются руки, но это секундные проявления. Нам очень важно, чтобы были одинаковые правила игры для всех на обозримое будущее. Мы подстроимся под любую историю.

В рамках проекта Факты ICTV также предлагают интервью с совладельцем ТРЦ Dream Town Александром Меламудом.

Также в рамках проекта вышли интервью с бизнесменом и основателем охранного холдинга Шериф Дмитрием Стрижовым и бизнесменом и спортсменом Андреем Онистратом.