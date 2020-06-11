Бізнесмен Артем Лукашев про адаптацію бізнесу до карантину

В рамках онлайн-проекту Ділова розмова з Оксаною Гутцайт пропонуємо вам інтерв’ю з бізнесменом, засновником і директором компанії побутової техніки Mirta Артемом Лукашевим.

— Карантин у вас триває дуже довго, тому що в Китаї знаходиться виробництво. Там завершився карантин – тут триває. Як жити в умовах 5-місячного карантину?

— Перед Китайським новим роком виник затор. Адже, традиційно, в такий період виникає велика кількість вантажів, які всі намагаються по всьому світу розвести. Отже, вже виникають труднощі зміщення. Якщо говорити про ринок побутової техніки: наші продажі впали в 6-7 разів. Березень був зовсім катастрофічним. У квітні ми трохи підтягнули, за рахунок того, що почали переорієнтовуватися на швидку доставку літаками, на ті продукти, які є актуальними для ринку.

— Партнери встигають виробляти для вас цю техніку?

— Зараз у Китаї величезний дефіцит, у зв’язку з підвищеним світовим попитом, на все, що стосується охорони здоров’я. І тому тут потрібно використовувати всі свої вміння і можливості для того, щоб це встигати робити. Але ми справляємося за десятибальною шкалою десь на сім. Але все-таки у нас 10+ років досвіду і роботи з різними продуктами, тому ми досить швидко і оперативно знаходимо потрібні. У нас виходить домовлятися. У нас трохи кульгає логістика, але вона кульгає у всьому світі, тому що кількість літаків зменшилася.

— Які нові онлайн-інструменти ви освоїли для просування бізнесу?

— Ми більше стали приділяти часу контенту, все робити для того, щоб він краще продавався. Ми бачимо, що динаміка онлайн-продажів сильно змінилася і виросла. За березень-квітень цифра зросла майже вдвічі. Але треба розуміти, що весь офлайн закритий. У той же час, всі магазини зараз активізуються. Ми за цей період домовилися про нові контракти, про нові поставки. Тому я розраховую, що ми заново перезавантажились і в офлайні.

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— Як, попри всі труднощі, можна працювати і не втрачати оптимістичний настрій?

— Чому я вірю в те, що ринок буде швидко відновлюватися? Тому, що у нас немає поки що

черг в банках за зняттям депозиту, у нас стабільна гривня. Навіть песимісти повинні визнати, що це позитивні сигнали в бізнесі. Так, іноді опускаються руки, але це секундні прояви. Нам дуже важливо, щоб були однакові правила гри для всіх на найближче майбутнє. Ми підлаштуємося під будь-яку історію.

Факти ICTV також пропонують інтерв’ю зі співвласником ТРЦ Dream Town Олександром Меламудом.

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