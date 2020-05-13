Ресторатор Максим Храмов о последствиях карантина для ресторанного бизнеса

Телеканал ICTV запустил онлайн-проект Деловая беседа с Оксаной Гутцайт. Это откровенные интервью с известными украинскими предпринимателями, которые расскажут о реалиях ведения бизнеса в условиях нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В рамках онлайн-проекта предлагаем вам интервью с ресторатором и руководителем Пицца Челентано Максимом Храмовым.

— Что нового открыли для себя во время карантина?

— Я послушал конференцию Андрея Длигача, который рассказывал стратегические вещи о том, какой сейчас мир и что привело к этому, какой будет кризис, как долго он продлится, как мир будет из него выходить. И второе — мне подарили на День рождения трехдневный онлайн-курс Сильная доставка. Это были совершенно новые ощущения, потому что там домашние задания, различные практические инструменты. В онлайн-курсе очень много инсайтов от людей, которые давно работают на рынке доставки, очень много было предложений новых продуктов. Вообще, один из принципов карантина — все работают в десятки раз больше, получая всего в сотни раз меньше. Это нормальное явление для кризиса.

— Сколько у вас заведений? И сколько пришлось закрыть?

— Всего восемь заведений: семь закрыты, одно работает.

— Как поступили со своими работниками?

— В основном все в отпусках за свой счет и ждут пока смогут работать. Часть людей уволилась и трудоустроилась в сервисы доставки. То есть в точки общепита, которые работают исключительно на доставку. Всех, кого могли, мы трудоустроили вблизи к их месту жительства, чтобы они никуда не ездили. Вернутся они или нет — посмотрим. Но моя совесть, по крайней мере, чиста, ведь мы что могли, то сделали.

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— Паста-боксы — достояние карантина? Как изобрели новый продукт во время карантина?

— Это абсолютно спонтанная история. Утром я проснулся, включил прямой эфир на Facebook и услышал выступление известного ресторатора Алекса Купера, который рассказывал о том, что они запускают боксы с полуфабрикатами. И у меня сработал сигнал в голове — это именно то, что может помочь нам выжить и как-то возобновить работу. Только уже со спецификой PASTATECA. Мы буквально за три дня разработали меню, придумали, что мы можем предлагать людям — пасту, равиоли, лазанью, запеканки. Конечно, мы добавили винегрет, оливье, блины, сырники и тому подобное. В результате сделали такой симпатичный бокс с ресторанной качественной едой, конечно, с ценами от которых сердце кровью обливается до сих пор. Ведь мы понимаем, что конкурируем не с ресторанами, а с кулинарией супермаркетов. И сейчас, конечно, это хорошо работает. Но мы еще не вышли в прибыль. И я, честно говоря, и не надеюсь на прибыль. По крайней мере, мы в состоянии платить людям зарплату, покрывать коммунальные расходы. Этот продукт мы будем развивать после окончания карантина, так как он набирает обороты и будет популярным.

Также в рамках проекта выйдут интервью с соучредителем и директором компании бытовой техники Mirta Артемом Лукашевым и автором канала Бегущий банкир Андреем Онистратом.