Александр Меламуд о бизнесе в условиях кризиса и перспективах инвестиций

Телеканал ICTV запустил онлайн-проект Деловой разговор с Оксаной Гутцайт. Это откровенные интервью с известными украинскими предпринимателями, которые расскажут о реалиях ведения бизнеса в условиях нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Первым гостем проекта стал совладелец ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.

— Вам к кризисам не привыкать, ведь в бизнесе уже очень давно. Но сейчас такой непредвиденный случай. Могли ли подготовиться и предугадать течение этого карантинного ужаса?

— Конечно, предугадать было невозможно. Кто мог знать, что такой тяжелый вирус будет поражать огромное количество людей и что нам придется сидеть на карантине всем. Никто не был готов. Еще в начале марта планировались поездки, перспективы. Это было буквально два месяца назад. А уже в середине марта все было закрыто.

— Как вы выходите сейчас из ситуации? Как работаете в этих условиях?

— Торговые комплексы закрыты. Открыт только продуктовый магазин. Понятно, что нам нужно поддерживать работу комплекса. Взаимоотношения с арендаторами мы поддерживаем по видеосвязи — проводим совещания по Zoom.

— Вы не взымаете арендную плату со своих арендаторов в Dream Town?

— Мы берем только service charge, который нам требуется для поддержания комплекса. У них ситуация чрезвычайно тяжелая, и она еще тяжелее в каких-то случаях, чем у нас. Ведь они закупили весенне-летнюю коллекцию и не продали ее. Как раз март месяц, апрель, первая половина мая – то время, когда активно продаются коллекции. Уже в июне начинаются скидки, то есть это уже распродажа остатков. В основной период продажи они работать не могли, а сейчас им нужно уже покупать осеннюю коллекцию.

— Такой человечный бизнес-партнер – редкость в наше время. Или это нормальная практика для ТРЦ?

— Я думаю, что многие ТРЦ отменили арендную плату. Кроме того, было постановление. Тут вопрос в здравом смысле. Мы же с арендаторами должны находить точки соприкосновения. Можно, конечно, встать в жесткий режим. Но в этой ситуации, я же понимаю, что часть уйдет, часть разорится, покупательная способность рухнет. Это вопрос, с одной стороны, нормального человеческого отношения, а с другой — здравого смысла.

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— Сколько людей работает в вашем подчинении? Вы всех на удаленку отправили?

— Почти всех отправили на удаленку. Это сотни людей. Единицы остались, кому просто необходимо выезжать на работу.

— А кого-то пришлось отправить в отпуск за свой счет?

— Конечно. У нас убытки сумасшедшие, мы это понимаем. Это обратная сторона медали. Давайте не будет никого отправлять в отпуск за свой счет – значит, предприятие рухнет. Кому это нужно? Теряют все. У нас сегодня пока еще не сделаны кредитные каникулы для бизнеса. Нам только отстрочили на 2 месяца выплату процентов, которые надо отдать в октябре. Это ж какая нагрузка будет. Дай Бог, чтоб мы до октября восстановились. Никто ж не знает, какая будет покупательная способность населения, какие предприятия останутся, какие закроются. Просчитать сегодня это невозможно.

— Вы не создавали стратегический план действий, который планируете воплотить после завершения карантина?

— Мы просчитываем разные варианты того, как будем работать с определенными процентами скидки для арендаторов. Ведь даже если они будут полноценно работать, то не смогут платить полностью арендную плату. Также мы рассматриваем варианты минимизации своих расходов. При этом надо же поддерживать комплекс в работоспособности. Даже сейчас противопожарную систему надо поддерживать.

— Многие говорят, что работа на удаленке показала, что нет необходимости в большом количестве сотрудников в офисе. Некоторые даже уменьшают или закрывают офисы. Как у вас?

— Я говорил уже много лет назад, что мы идем к изменению системы производственных отношений. Огромное количество людей, в принципе, не должно сидеть в офисе. Возьмем, для примера, ту же бухгалтерию. Вот сидим человек у себя дома, у него огромный экран, на этом экране у него одновременно видно 5, 8, 10 человек, которые сидят в бухгалтерии. И происходит мгновенная пересылка документов, потому что рядом еще один экран. То есть полный эффект присутствия. Только нужен большой ресурс (2 экрана – Ред.). Это вообще меняет человеческую жизнь. Если не надо ездить на работу, то можно будет выстраивать анклавы в 100 км от Киева (где будет абсолютно все: инфраструктура, торговые центры, кинотеатры). Но тогда уже нужны квартиры большего размера, потому что у каждого взрослого человека должен быть кабинет.

— Вы карантин пересиживаете дома или приходится часто выезжать?

— Практически не выезжаю из дома. За время карантина выезжал только пару раз. Я был на работе, потому что мне надо было сделать обход по комплексу. По Zoom я этого сделать не могу.

— Многие говорят, что времени стало сейчас гораздо меньше, ведь проходят разнообразные онлайн-курсы, продвигают свой бизнес онлайн. Как у вас: стало больше времени или меньше? Овладели какими-то новыми знаниями?

— Больше стал читать, больше стал смотреть сериалов. Я, наверное, за это время посмотрел столько сериалов, сколько не смотрел никогда в жизни. Ложусь спать очень поздно. Встаю позже, чем обычно. Во-первых, очень много времени у меня уходит на онлайн-работу. Моя работа заключается в обдумывании перспектив, а на это уходит большое количество времени. Дальше – время на обсуждение этих перспектив с партнерами. Поэтому день проходит достаточно спокойно. Я не успеваю скучать. Есть другие ощущения. Ощущения ограничения свободы. Да, мне не хватает ресторанов, мне не хватает возможности зайти в кафешку, попить кофе, с кем-нибудь встретиться. Я довольно серьезно ограничил круг общения. Поэтому мне его не хватает.

— Выполнение какой цели сделает для вас успешным 2020 год?

— Все, что происходит сейчас, имеет под собой объективные причины. Если моей вины нет, то все, что делается – делается с точки зрения здравого смысла. Поэтому какой бы ни был результат, все равно это будет успех. Потому что делаем все от себя зависящее. Успех будет, если не заболею.

— Какие перспективы инвестиций или сейчас никто не будет рисковать?

— Инвестиций практически не было в прошлом году, в позапрошлом. Для того, чтоб запустились инвестиции, для начала, нужно закончить войну. Ситуация с коронавирусом, конечно, будет влиять на состояние мировой экономики, но мировая экономика – это такая зараза, которая имеет тенденцию быстро восстанавливаться. Ей нужно несколько лет, и она начнет развиваться. Что касается нас – нельзя выделять 2020 год отдельно от всех остальных. Инвесторам Украина сегодня не особо интересна.

— Чтобы восстановился бизнес, сколько нужно времени?

— Это самый простой вопрос. Дайте мне показатели покупательной способности, которые будут, дайте мне показатели состояния экономики и еще ряд других экономических показателей – и я за два часа посчитаю, сколько нужно времени для восстановления.

— Можно сейчас использовать инструменты выхода из кризисов 2008 или 2014 годов? Или это абсолютно разные кризисы?

— Кризис сегодняшний не имеет никакого отношения к кризису 2008 года. Связано это с тем, что, с одной стороны, нам нужно выходить из кризиса, а с другой – соблюдать санитарные нормы. Еще на протяжении долгого времени все полностью не будет работать в том виде, в котором оно работало раньше. Еще никогда человечество с такой ситуацией не сталкивалось. Когда была эпидемия испанки, еще не было такой развитой экономики и инфраструктуры. И Украина прошла это пандемию незаметно, потому что была гражданская война, была закрыта полностью граница.

Также в рамках проекта выйдут интервью с соучредителем и директором компании бытовой техники Mirta Артемом Лукашевым, ресторатором и управляющим Пицца Челентано Максимом Храмовым и автором канала Бегущий банкир Андреем Онистратом.

Также Факты ICTV предлагают почитать интервью с управляющим директором международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти.