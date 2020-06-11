Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.

Об этом он рассказал в интервью журналистам.

— Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня, — Ред.), — сказал он.

Кроме этого Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр.

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Президент напомнил, что с Аваковым есть договоренность о необходимости доведения до конца и получения результата в делах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

— Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет — такого нет. Чистоты ответа нет, — заявил Зеленский.

Аваков и дело Шеремета

6 июня Владимир Зеленский заявил, что Арсена Авакова не уволят пока он доведет до завершения расследование убийства Павла Шеремета.

— Если человек взялся за какое-то сенсационное громкое дело, он должен его завершить и не бросать, — подчеркнул он.

Такой была реакция президента на митингующих за отставку главы МВД.