Главу МВД Арсена Авакова не уволят пока он доведет до завершения расследование убийства Павла Шеремета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что митингующих понимает, он считает, что сначала Аваков должен закончить все громкие дела.

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— Если человек взялся за какое-то сенсационное громкое дело, он должен его завершить и не бросать. Я боялся, чтобы из-за увольнения Рябошапки у нас не возникло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжилось. Я думаю, что оно будет доведено до конца и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с господином Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен его завершить, — заявил Зеленский.

Из-за нескольких громких дел, в которые были вовлечены правоохранители, в частности изнасилования в Кагарлыке, наркоторговля в Павлограде, перестрелка в Броварах, начал подниматься вопрос об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова.

Утром 5 июня активисты собрались под парламентом с тем же требованием, что и народные избранники — отправить Авакова в отставку.

Также 5 июня постановление за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности зарегистрировали в Верховной Раде. Документ подписали пока 56 народных депутатов.