С 10 июня во многих областях начался следующий этап ослабления карантина. Было разрешено проведение массовых мероприятий с определенными ограничениями и открытие санаториев.

В то же время в Украине наблюдается рост количества больных коронавирусом. Но пока нет вакцины, даже тем странам, которые преодолели вспышки Covid-19 нужно проявлять осторожность. Что уж говорить о нашем государстве, которое еще ведет борьбу с инфекцией.

Из-за сложной ситуации усилить карантин хотят в Киеве. Однако не только в столице могут понадобиться дополнительные ограничения.

Факты ICTV рассказывают, почему растет количество больных в Украине и нужно ли ослаблять карантин.

Динамика заболеваемости

В течение этой недели в Украине фиксируют антирекорды по количеству заболеваний в сутки. Однако во многих областях продолжают мероприятия, направленные на смягчение карантина.

Начиная со среды в Украине ежедневно фиксируют значительный рост количества больных. 10 июня сообщили о 525 новых случаях коронавируса, 11 июня — о 689 больных, а 12 июня в Минздраве заявили еще о 683 подтверждениях Covid-19.

Сейчас единой версии о причинах роста количества больных нет. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что больше инфицированных коронавирусом стало из-за того, что устраняется очередь образцов.

Речь идет о том, что в очереди было много образцов, которые должны протестировать, но начали делать это только недавно. То есть собранные ранее образцы длительное время находились в очереди. И повышенные показатели заболеваемости должны были быть раньше.

— Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней. Передавали их в другие лаборатории, для того, чтобы протестировать и избежать очереди, исследования проводили сегодня на сегодня или сегодня на завтра, — сказал Ляшко.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вина за увеличение количества инфицированных лежит и на самих украинцах. Граждане начинают игнорировать правила безопасности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

— Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, — говорит глава Минздрава.

Частично министр прав, ведь ежедневно увеличивается количество людей, которые не сохраняют социальную дистанцию, не носят маски в общественных местах и ​​тому подобное.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов сказал, что сейчас нужно строить мощную систему, которая поможет не только разобраться в природе новых случаев, но и лучше их контролировать.

— Нужно признать, при предыдущей власти по противоэпидемической безопасности мы шли не в том направлении. Признать и быстро строить модель, которая с 2015 года была построена в странах Азии. Германия, например, уже ее развернула и пользуется плодами. Есть мощная сеть лабораторий, еще более мощная сеть взятия образцов для анализа. И главное — человеческий ресурс для отслеживания контактов инфицированных, — говорит Аристов.

Недавно экс-исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун писала о том, что многие украинцы носят маску как заблагорассудится.

Однако в таком случае маска вообще не защищает, потому и носить ее на подбородке не имеет смысла.

— Очень часто в метро, ​​магазинах или наземном транспорте люди носят маску как заблагорассудится. Среди топовых вариантов — оставляют маску на подбородке, когда она вообще не закрывает нос, или когда она не прилегает плотно к лицу. Пожалуйста, не делайте так. Потому что в таком случае маска не срабатывает как барьерная защита и не защитит вас или людей вокруг, поэтому фактически не будет иметь смысла, — написала Супрун.

Сейчас даже начали поднимать вопрос о том, чтобы возвращаться к жесткому карантину.

По словам Аристова, уменьшить темпы роста количества инфицированных можно или стратегией танца (тестирование и отслеживание контактов), или стратегией молота, которая заключается во введении периодических жестких карантинов.

— Стратегия Молота в Украине до конца не сработала, поскольку люди не подчинялись введенными властями ограничениям… Те же меры, которые в других странах привели к снижению до уровня десятка новых случаев в день, нас вывели на плато на уровне полтысячи в день, — говорит инфекционист.

Карантин в Киеве

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что система управления карантином в ближайшее время не изменится. То есть в Украине останется адаптивный карантин.

В то же время он сказал о том, что карантин могут усилить во всей стране, если ситуация с заболеваемостью ухудшится в более чем в 10 областях.

Сейчас более 2 тыс. больных наблюдается только в трех областях (Львовской, Ровенской, Черновицкой) и Киеве. В столице даже говорят о том, чтобы усилить ограничения.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко завил, что город пока не готов к ослаблению карантина.

— На сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариям, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего, — сказал он.

Из-за этого 12 июня состоялось заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривался вопрос усиления ограничений.

По меньшей мере речь идет о том, чтобы не позволять:

полноценное открытие кафе и ресторанов;

учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий.

Кроме того, жителям Киева могут запретить посещение пляжей. По словам мэра столицы Виталия Кличко, ограничения будут касаться преимущественно мест большого скопления людей.

— Если показатель заболеваемости в городе достигнет 24 больных на 100 тыс. человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей — работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения, — говорит мэр Киева.

Связано это и с тем, что многие случаи заболевания в городе обнаружили среди персонала заведений питания (рестораны, магазины, супермаркеты). По словам главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, всего их зафиксировали в 35 местах.

Карантин в областях

По состоянию на 12 июня к ослаблению карантина, кроме Киева, не были готовы девять областей:

Черновицкая;

Львовская;

Ровенская;

Винницкая;

Киевская;

Закарпатская;

Волынская;

Житомирская;

Тернопольская.

Сейчас в них как минимум не будут ослаблять карантин. Только в Черновицкой области в конце мая позволили смягчить режим въезда-выезда. Другие ограничения остаются в силе.

В Ровенской и Львовской областях на этой неделе также решили не ослаблять карантин, а в последний 12 июня его продлили.

Будут ли усиливать карантин в указанных областях? Сейчас на этот вопрос ответить сложно, ведь нужно смотреть на динамику. Тем более, что в начале июня некоторые области уже усилили ограничения.

— Все зависит от обстоятельств в каждой области. Самое главное, на что нужно обращать внимание, связаны ли между собой эти случаи… В общем, сегодня этот вопрос к региональным властям, ведь на национальном уровне нет увеличения количества больных в геометрической прогрессии и перегрузки лечебных учреждений, — рассказывает Аристов.

В частности, в Закарпатской области усилили контроль за соблюдением карантина. То есть будут более тщательно смотреть за тем, как заведения общественного питания соблюдаются санитарные нормы, как граждане сохраняют дистанцию, носят маски, ведут себя в общественном транспорте.

А в Житомирской области запретили работать заведениям культуры, общественного питания на посещение, проводить богослужения. Кроме того, пожилым людям рекомендуют и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

Действительно, есть области, где стоит продолжать изоляцию, или отменять работу мест, где возможно большое скопление людей. Однако не нужно забывать и о выстраивании системы, которая позволит лучше бороться с коронавирусом.

— Необходимо в четыре раза увеличить объемы тестирования и законтрактовать медицинских расследователей. Когда находят инфекцию, нужно начинать расследовать около 30 контактных лиц (на каждого инфицированного), помещать их в карантин и если тест положительный — искать контакты далее. Тогда можно перевести это все в режим, который работает в странах Азии. Там не объявляют общий карантин из-за того, что вовремя обнаруживают и изолируют отдельных людей, которые являются носителями этой инфекции, — высказывает свое мнение Аристов.

Возможно, в Украине действительно пошел второй пик заболевания и власти нужно позаботиться о безопасности людей и наиболее безболезненном преодолении Covid-19.

Однако пока неизвестна точная причина увеличения количества больных, украинцам также не стоит забывать о соблюдении правил безопасности. Ведь и от нас зависит, насколько жестким будет этот адаптивный карантин.

Владислав Бомбела